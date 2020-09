LA GIORNATA

VENEZIA Non poteva non incoronarli. Il primo, Luca Zaia, perché in Veneto alle elezioni regionali ha sfiorato il 77 per cento dei consensi: record storico, mai successo in tutta Italia. Il secondo, Luigi Brugnaro, perché a Venezia ha evitato il ballottaggio contro il centrosinistra del sottosegretario Pier Paolo Baretta e, in virtù dell'accordo raggiunto già al primo turno, ha consentito alla Lega di entrare nella giunta comunale con il vicesindaco e «almeno» due assessori. È così che Matteo Salvini, calato in Veneto per sostenere la campagna elettorale di due Comuni chiamati domenica al ballottaggio - Castelfranco in provincia di Treviso e Portogruaro nel Veneziano - ha lanciato l'uno e l'altro in quel di Roma: «Luca e Luigi sono due risorse preziosissime a livello nazionale». Quando? Appunto. «Tra cinque anni». Che non vuol dire niente considerato che in politica qualsiasi credo ha la valenza di un secondo, ma comunque è indicativo: per il segretario della Lega Matteo Salvini sia Zaia che Brugnaro devono prima di tutto finire il proprio mandato - di governatore, di sindaco - dopodiché qualsiasi scenario è aperto. Verrebbe da dire che lo sarebbe a prescindere considerato che sia quelli di Zaia che quelli di Brugnaro sono voti personali che hanno oltrepassato i recinti dei partiti. Ma Salvini è fatto così. Prima di arrivare in Veneto, ben conscio della disparità di consensi in Veneto tra la lista della Lega (16,9%, 9 seggi su 51) e la lista Zaia Presidente (44,6%, 24 seggi su 51), aveva annunciato che con Luca Zaia sarebbe andato a cena («I giornali vogliono farmi litigare, ma non ci riusciranno, perché Luca Zaia è un orgoglio per me, per la Lega, per i veneti, per gli italiani»). A cena ci è andato, in quel di Portogruaro, lunedì sera dove ha gustato - e postato sui social - una coppa di tiramisù. A pranzo ieri a Palazzina Grassi, sul Canal Grande. Ma Zaia non c'era né lì né qui. «Io e Luca siamo quasi una coppia di fatto, vedo più lui che mia mamma». Tant'è, nella trasferta veneziana il Capitano ha smussato tutti gli angoli: ieri mattina presto è andato a far visita al governatore a Palazzo Balbi («Abbiamo parlato di lavoro, Pedemontana, Olimpiadi, Università, futuro»), ha fatto una capatina all'hotel Monaco per una riunione volante del direttorio della Liga Veneta con il segretario nathional Lorenzo Fontana, il governatore Luca Zaia, Roberto Marcato, Erika Stefani e i commissari provinciali. Poi, mentre Zaia & C. lo aspettavano, Salvini ha raggiunto in motoscafo Ca' Corner per un incontro a porte chiuse con Brugnaro («Abbiamo parlato di lavoro, di Venezia, non di assessori e consiglieri»). Poi, di nuovo al Monaco per l'incontro con tutti i consiglieri regionali e infine la conferenza stampa.

L'exploit della lista Zaia? «Siamo tutti leghisti, 35 su 51. La difficoltà in Veneto sarà semmai la mancanza di opposizione». Gongolante: «Nessun eletto in Veneto dei grillini né di Renzi». Gli equilibri nazionali: «Se i cittadini danno al centrodestra 14-15 Regioni mi sembra evidente che la presidenza della Conferenza Stato-Regioni debba tenere conto di questo dato democratico». Toccherà a Zaia prendere il posto di Bonaccini? L'interessato ha già declinato. Certo è che se in Veneto la Lega - pardon, la Lista Zaia - ha stravinto, a Salvini pare interessare di più lo sbarco al Sud: i 5 consiglieri regionali eletti in Puglia, l'aumento in tutta Italia da 46 a 74 eletti. Sta di fatto che Zaia piace, piacciono i suoi toni moderati, piace il suo atteggiamento. È così che a Salvini chiedono: sta valutando se cambiare stile ed essere meno aggressivo? Figuriamoci. «Chi è stato aggredito in questa campagna elettorale siamo noi. Più che porgere, io ho finito le guance. Io e Luca abbiamo due stili diversi, ma ci compendiamo».

Poi c'è il capitolo partito. Nell'incontro a porte chiuse con i neoeletti consiglieri regionali, e prima ancora nella riunione del direttorio con il segretario Fontana, Salvini ha invitato ad aprire le sezioni. E ha confermato i congressi: «Entro l'inverno quelli di circolo, a seguire quelli provinciali». E quello veneto? «A Ferragosto», ha risposto il Capitano, salvo poi specificare: entro l'anno prossimo. E il federale? Sorriso: «Penso di fissarlo per il 2038».

