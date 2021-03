Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LEADER DEGLI EX SOCI«Grazie a questa sentenza ci riprendiamo un pezzetto della dignità che ci avevano tolto insieme ai nostri risparmi. Abbiamo combattuto per cinque anni e non è finita qua. Oggi è chiaro che siamo delle vittime e ora vogliamo aprire un confronto serio e sereno col governo e anche con l'Europa». Luigi Ugone è il leader dell'associazione «Noi che credevamo nella banca Popolare Vicenza e in Veneto Banca», quasi...