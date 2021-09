Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VITTIMA / 2NEW YORK Il movimento No Vax statunitense ha una nuova vittima eccellente, immolata sull'altare della libertà individuale e del rifiuto della scienza al servizio della grande cospirazione Covid. Il trentenne Caleb Wallace si è spento in un centro sociale nel quale era stato portato per permettergli di prendere commiato dalla famiglia dopo trenta giorni passati in un letto di terapia intensiva di San Angelo in Texas, per...