VENEZIA Il presidente del Veneto Luca Zaia è stato netto: «Le aziende che non garantiscono la sicurezza dei lavoratori vanno chiuse». E ha spedito gli ispettori regionali dello Spisal a controllare il rispetto delle norme anti virus nelle imprese sul territorio. Da lunedì già effettuate 60 ispezioni ad aziende grandi e piccole senza che siano state riscontrate irregolarità. Ma in Veneto continuano gli scioperi come all'Electrolux e sono più di 300, secondo la Cgil, le aziende che hanno chiuso i battenti per riorganizzare la produzione per rispettare le nuove regole decise per decreto o perché non in grado di uniformarsi. «Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare che disattende le regole ce lo dica. Non è attività inquisitoria nei confronti delle aziende, che sono la linfa della nostra società, ma è nell'interesse collettivo - avverte Zaia -. Ne abbiamo già verificate una sessantina di medie e grandi dimensioni, e i risultati finora sono buoni. I controlli riguardano soprattutto la presenza delle mascherine, dei gel sanificanti, e il rispetto delle distanze di sicurezza nei reparti. Proseguiremo e pensiamo di farne almeno un centinaio ogni giorno».

Fino a oggi sono state controllate aziende metalmeccaniche, dell'occhialeria come la Safilo (che ha varato d'accordo con i sindacati, un piano di sanificazione aggiuntivo a Santa Maria di Sala), preparazioni farmaceutiche ma anche centri commerciali, aziende di grande distribuzione, servizi assicurativi, cantieristica navale, petrolchimico a Marghera, società di servizi sicurezza, dei trasporti, di distribuzione prodotti alimentari, macellazione e preparazione pollame o recupero rifiuti. Poi logistica e movimentazione merci, servizi postali, cartiere. L'attività è stata affiancata l'attività di assistenza, con distribuzione di materiale informativo e indirizzi operativi. In azione anche altri servizi di prevenzione come il Sian per la produzione alimentare.

In trincea ci sono anche i responsabili sindacali che passano da un'azienda all'altra, da una trattativa all'altra, per definire le misure da assumere nelle varie situazioni per garantire ai lavoratori di operare in sicurezza. Nel frattempo, secondo la Cgil regionale, gli scioperi continuano: Sole di Treviso, Campagnolo di Vicenza, Metalba di Belluno. All'Electrolux di Susegana (Treviso) secondo i sindacati lo stop è stato molto partecipato. La rsu continua a chiedere alla direzione di trovare una soluzione condivisa di sospensione momentanea della produzione per questo periodo altamente a rischio per il picco della pandemia. E si invitano gli operai a stare a casa. Secondo la Cgil, le aziende sopra i 10 dipendenti che hanno operato sospensioni, rimodulazione dell'attività, fermate utilizzando ammortizzatori sociali o ferie in regione sono circa 300. Le metalmeccaniche sono 216. La provincia con il maggior numero di aziende interessate nel metalmeccanico è Padova (51), seguono Treviso (39), Verona (36), Venezia (35), Belluno (27), Vicenza (26), Rovigo (8).

I sindacati poi segnalano due altri settori a rischio: quello degli operatori nel commercio e dei lavoratori dell'edilizia. «Commesse, commessi e cassieri veneti sono sotto stress e non sempre protetti da dispositivi e norme di sicurezza prescritti dal decreto», scrivono in un appello al presidente Zaia e all'assessore allo sviluppo della Regione Veneto Roberto Marcato Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs che fanno presente la richiesta di limitare ulteriormente gli orari di apertura mantenendoli entro le 12 ore giornaliere.

Un settore che lavora a pieno ritmo è quello della lavorazione della carne, ottomila addetti in regione. «Fermare la produzione per tutelare la propria salute avrebbe da una parte legittimato le giuste paure dei lavoratori del possibile contagio, dall'altro avrebbe significato il mancato rifornimento di beni di consumo per i cittadini», ricorda la Uil. Un impegno riconosciuto anche dal più importante gruppo di settore, la Veronesi. Che in una lettera aperta ha voluto rendere omaggio ai lavoratori stanziando circa 2 milioni a sostegno delle famiglie dei dipendenti e non solo.

