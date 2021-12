LE MOTIVAZIONI

VENEZIA Il ladro stava scappando, il giardino era illuminato, le finestre erano aperte, nel furto non venne usata violenza. Sono i pilastri sui quali poggiano le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 4 anni e 11 mesi di reclusione per tentato omicidio a carico di Walter Onichini, il macellaio poi residente a Camponogara ma ora detenuto a Padova che il 22 luglio 2013 a Legnaro sparò al ladro Elson Ndreca, con l'aggravante di aver «caricato la vittima nel bagagliaio del proprio veicolo, abbandonandola poi in un fossato, senza avvertire i carabinieri su dove si trovasse». Respingendo il ricorso contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, gli ermellini hanno anche comminato al detenuto il pagamento di 3.800 euro per le spese legali sostenute dal malvivente nel giudizio.

LA DINAMICA

Innanzi tutto la Cassazione ritiene che in laguna siano state motivate «puntualmente e logicamente le ragioni della validità della consulenza tecnica balistica» sulla ricostruzione della dinamica». Oltretutto «è la stessa consulenza della difesa» che «prende in considerazione la posizione della vittima al momento del secondo sparo nell'azione di scavalcare il cancello». Inoltre non può essere invocata l'oscurità come scusante per la sparatoria, poiché «le condizioni di luce presenti consentivano ai carabinieri» intervenuti dieci minuti dopo «di verificare lo stato dei luoghi senza utilizzo di torce». Per i giudici le dichiarazioni dello stesso Onichini e della compagna Sara Scolaro «non sono attendibili». Lui prima ha dichiarato che era «buio pesto» e poi ha spiegato di non aver acceso la luce «perché «non serviva, era giorno praticamente», al punto da aver notato «qualcuno uscire dall'auto» e da «averne visto gli occhi». Lei ha negato l'esistenza di illuminazione fuori dalla villetta, «circostanza al contrario emergente all'evidenza dalle foto scattate».

LA SCRIMINANTE

Per la Suprema Corte, non sussiste la scriminante della legittima difesa domiciliare, nemmeno «in forma putativa o di eccesso colposo». Il 40enne ha sempre sostenuto di aver sparato «nella convinzione che il figlio di venti mesi fosse stato rapito dai malintenzionati». Ma per i giudici questa versione è smentita dai fatti: «Non controllando la presenza del figlio in casa, non chiedendo che qualcuno lo facesse per lui e sparando un colpo di fucile verso l'auto, Onichini teneva condotte non in sintonia con il suo asserito convincimento». Ancora: «Al momento del primo sparo non si erano verificate le due condizioni per la sussistenza dell'esimente invocata, neppure sotto il profilo putativo, e cioè che l'azione fosse rivolta a tutelare l'incolumità di altri familiari o che l'azione di Ndreca, diretta ad appropriarsi dell'auto, si accompagnasse ad un pericolo attuale d'aggressione fisica di Onichini o di altri familiari». Al riguardo i magistrati annotano che «tra il primo e il secondo sparo sicuramente Ndreca era uscito dall'auto e aveva palesato anche vocalmente la sua volontà di allontanarsi, dicendo no, no basta vado via».

Fu a quel punto che Onichini colpì il malfattore: «Vi è stata indubbia desistenza dall'azione, in quanto il ladro stava fuggendo e i complici si stavano allontanando, e non si è realizzata, pertanto, alcuna condizione oggettiva da cui l'imputato potesse desumere di versare in una condizione di pericolo attuale di aggressione alla propria incolumità e a quella di terzi». Per la Cassazione, «il secondo colpo sparato è stato, quindi, esclusivo frutto di una precisa scelta di Onichini». La riforma del 2019 sulla legittima difesa prescrive che l'intrusione avvenga «con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità». Invece «l'introduzione nella dimora di Onichini non si è verificata né con violenza alle persone, né tantomeno alle cose», in quanto «le finestre della cucina erano state lasciate aperte» e le tracce mostrate dal macellaio sulla porta «non possono ritenersi segni di effrazione».

