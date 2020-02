IL KILLER

MADRID Dopo l'ergastolo per i due omicidi commessi in Italia nell'aprile del 2017, per Norbert Feher, meglio noto come Igor il russo, arriva un'altra condanna a 21 anni di carcere con l'accusa di duplice tentato omicidio. A stabilirla è stato il Tribunale di Teruel, in Spagna, dove il killer serbo che per mesi aveva tenuto sotto scacco le forze dell'ordine italiane si era rifugiato, lasciandosi alle spalle una lunga scia di sangue, fino al suo arresto, il 15 dicembre di tre anni fa. E dalla penisola iberica, dov'è detenuto, proprio ieri il volto di Igor si è materializzato in videoconferenza dal carcere di Texera, Galizia, fino a un'aula del Tribunale di Ferrara, che lo sta processando per tre rapine commesse nel 2015.

LA SCIA DI SANGUE

Il tentato omicidio di due persone, un agricoltore e un fabbro, alle quali Igor sparò dopo essere stato sorpreso a rubare dentro ad un casolare, ad Albalate del Arzobispo (Aragona), avvenne dieci giorni prima del suo arresto e prima che il killer serbo togliesse la vita ad un agricoltore e a due agenti della Guardia Civil (il processo per i tre omicidi comincerà in primavera). Lo scorso 28 gennaio Igor era apparso davanti alla Corte di Teruel, chiuso in una cabina di vetro costruita appositamente per lui. Alle domande dell'accusa aveva risposto in italiano, confessando di aver sparato, ferendo gravemente i due, ma non con l'intenzione di uccidere. Poi, però, aggiunse: «Se mi avessero toccato non sarebbero qui».

L'accusa aveva chiesto una condanna a 22 anni e 10 mesi. Igor rispondeva anche di possesso illegale di armi.

Intanto, nel giorno della sua prima condanna spagnola, il processo ferrarese a Igor è partito proprio dal riconoscimento della sua voce, scandita in aula. «Sì è la sua voce, l'ho riconosciuta dalle poche parole, ricordo quel tono sulle mie orecchie, 5 anni fa, quando venni aggredito e bastonato», ha detto Alessandro Colombani, che a Villanova di Denore venne rapinato e massacrato di botte per il bancomat e 70 euro. «Sono un sopravvissuto - ha spiegato ai cronisti - e oggi in questa aula sono tornato indietro nel tempo, perché quella cicatrice è sempre aperta». Il legale italiano di Igor ha chiesto di studiare le carte dell'accusa e l'udienza è stata rinviata a mercoledì.

IN EMILIA ROMAGNA

È fissato invece per il 27 maggio, il processo d'Appello, a Bologna, per gli omicidi dell'aprile 2017 della guardia volontaria Valerio Verri e del barista Davide Fabbri. Anche in questo caso Igor risponderà alla giustizia da un televisore. In primo grado era stato condannato all'ergastolo. È accusato di aver ucciso i due l'1 e l'8 aprile 2017, nelle province di Bologna e Ferrara. Nel secondo agguato rimase ferito anche Marco Ravaglia, il collega di Verri. Dopo i due omicidi Igor il russo fece perdere le sue tracce nonostante una gigantesca caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine italiane.

Riapparve in Spagna, dopo esser stato latitante per circa otto mesi: fu arrestato nel dicembre 2017 e, da allora, è in carcere a Saragozza. Da lì, in teleconferenza, ascoltò anche la sentenza di primo grado pronunciata dal gup Alberto Ziroldi: ergastolo. L'assassino non ha battuto ciglio, mentre il suo avvocato difensore, Gianluca Belluomini, aveva annunciato subito appello. Lo stesso gup ha dispose a carico del killer di Budrio anche il risarcimento di circa 1,7 milioni di euro in favore delle famiglie delle sue vittime: 300mila euro in favore del padre di Davide Fabbri e 497mila alla vedova. 400mila euro per Francesca ed Emanuele Verri, figli di Valerio; la moglie della guardia volontaria avrebbe dovuto essere risarcita con 50mila euro. Infine, un danno di 30mila euro era stato riconosciuto alla Provincia di Ferrara e di 20mila euro al Servizio di vigilanza ambientale di Legambiente. Purtroppo però si tratta di denaro che nessuno ha mai, visto che il killer è poco più che nullatenente. Undici i capi di imputazione contestati a Igor il Russo: oltre ai due omicidi dell'aprile 2017 e al tentato omicidio dell'agente di polizia provinciale, Marco Ravaglia, anche rapina a mano armata, furto, porto abusivo di armi e ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA