L'ATTENTATO

PARIGI Parla poco e male sia il francese sia l'inglese Alì Hassan, ma davanti ai magistrati dell'antiterrorismo che lo interrogano da venerdì è stato preciso: ha attaccato con una mannaia due persone davanti al numero 10 della rue Nicolas-Appert nell'undicesimo arrondissement perché pensava fossero due giornalisti di Charlie Hebdo, non sapeva che la redazione del settimanale non è più lì dal giorno della strage del 7 gennaio 2015. Ha voluto rispondere alla pubblicazione, il 2 settembre, delle caricature danesi di Maometto, che il settimanale satirico ha sbattuto in prima pagina per rivendicare la libertà di espressione alla viglia dell'apertura de processo sugli attentati.

«Ero arrabbiato», ha detto, perché il giornale ha offeso il profeta. In Francia il dibattito sulla laicità e sulla libertà di espressione è stato rilanciato una settimana fa da un appello sottoscritto da oltre duecento media francesi: «Alcuni di noi sono credenti e possono essere scioccati dall'ingiuria si legge nell'appello Eppure tutti si associano alla nostra iniziativa, perché difendendo la libertà di ingiuriare, non si difende l'ingiuria, ma la libertà».

I FERITI

Ieri le notizie sui due feriti, una donna di 28 anni e un uomo di 32, entrambi dipendenti della società di produzione tv Premières Lignes, erano rassicuranti: fuori pericolo, dopo essere stati operati. La procura antiterrorismo deve stabilire adesso se Alì ha agito da solo, le eventuali connessioni con organizzazioni terroristiche al Qaeda ha più volte invitato a «far pagare» Charlie per le vignette il suo percorso da Islamabad, dove è nato, a Cergy e poi a Pantin, due grossi comuni della banlieue nord di Parigi. Agli inquirenti Alì ha detto di aver agito da solo, di aver premeditato la sua azione. In effetti, le videocamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre passava più di una volta davanti all'ingresso della ex redazione di Charlie, anche il giorno prima dell'attacco. Nello zaino aveva una bottiglia di White Spirit, segno che forse aveva immaginato di appiccare il fuoco al palazzo. Poi deve aver visto due persone scese a fumare, e ha tirato fuori l'arma che si era portato: il grosso coltello da macellaio, con cui ha colpito.

Nessuna organizzazione ha per ora rivendicato l'attacco e lo stesso Alì ha detto di non aver giurato fedeltà a nessuno. «Rivendica la dimensione religiosa della sua azione», ha spiegato ieri una fonte vicina all'inchiesta. Con lui, altre sette persone sono in stato di fermo, tutti pakistani: il fratello di 16 anni, un ex coinquilino in un centro di accoglienza dei servizi sociali a Cergy, e altri cinque con cui abitava in un trilocale a Pantin. Si tratta di capire se qualcun altro fosse al corrente delle sue intenzioni, se qualcuno lo ha aiutato a organizzare l'aggressione. I vicini parlano di un ragazzo «educato, discreto, che parla male il francese, che stava spesso al telefonino».

Era noto alla giustizia, ma solo per essersi fatto trovare con un cacciavite in una stazione a Parigi. Per i servizi sociali che lo hanno seguito e per la polizia «non ha mai dato segni di radicalizzazione» e «non è schedato S» come erano invece la maggior parte dei terroristi che hanno colpito sul territorio francese in questi anni. Era entrato in Francia nel 2018 come minorenne, anche se le autorità francesi hanno messo in dubbio l'autenticità della data che figura sul suo documento pakistano: 10 agosto 2002. Da questo agosto rischiava però l'espulsione e aveva già un appuntamento in Prefettura per fare il punto sulla sua situazione amministrativa.

PIÙ SORVEGLIANZA

Emmanuel Macron ha evitato questa volta di fare dichiarazioni e l'Eliseo ha parlato soltanto di un contatto con le famiglie dei feriti. Il ministero dell'Interno ha chiesto ai prefetti di aumentare la sorveglianza in tutti i luoghi sensibili: la paura è che il gesto di Alì possa ispirarne altri. In compenso è stato completamente scagionato e anche riabilitato Youssef, l'algerino 33enne che in un primo tempo era stato bollato come il secondo uomo, ammanettato e portato nei locali della polizia giudiziaria.

Le camere di sorveglianza lo avevano ripreso mentre discuteva con Alì subito e poi mentre correva via con lui. In realtà Youssef ha visto i feriti, ha cercato di fermare l'aggressore, lo ha inseguito fin dentro la metro, dove Alì lo ha minacciato con un taglierino, è scappato fuori e ha chiesto aiuto alla polizia: «Volevo fare l'eroe, mi sono ritrovato in manette».

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA