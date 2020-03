IL GRUPPO GLOBAL

TREVISO Più forti, insieme. L'infanzia multicolor di Benetton regge alte le bandiere. Love United. Tutto andrà bene fa eco un disegno (con mascherina) di Jean Charles de Castelbajac, stilista del marchio. Le foto sono un inno alla resistenza, al riscrivere le regole. Anche aziendali. Ecco le misure che il gruppo di Ponzano ha messo in campo sino ad ora per affrontare l'emergenza coronavirus.

Chiusi i negozi, continua la produzione. Tra turni, sale riunioni che diventano laboratori e smart working per il 60% degli impiegati. L'azienda di Ponzano ha studiato un protocollo per tutti i lavoratori United Colors del globo in modo da poter rimanere operativa, tutelando i dipendenti senza sospendere la produzione.

CHAT ROOM

«Dopo il decreto dell'8 marzo abbiamo chiuso tutte le sedi per un giorno e concordato con un team di specialisti misure di tutela attuabili e poco sensazionalistiche. Oggi, attraverso una chat room siamo in contatto con i responsabili risorse umane di tutte le sedi estere per seguire insieme l'evolversi della situazione». Gianni Moscatelli, global HR e organization director, spiega il piano del Gruppo di Ponzano per fronteggiare l'emergenza. Dal 12 marzo fino al 26 (per ora) tutti gli store Benetton del mondo hanno abbassato le serrande. E in azienda l'imperativo è stato ridurre la densità: assegnazione di nuovi pc per chi può svolgere il lavoro agile e sale riunioni liberate per far posto alla linea prodotto.

Da oggi sono chiuse le mense: l'azienda ha chiesto ai dipendenti la cortesia di portare il lunch box da casa. Tutte le aree sono state dotate di dispenser igienizzanti e i passaggi dei servizi di pulizia sono stati rafforzati nell'arco della giornata di lavoro con nuovi prodotti igienizzanti. «Il coronavirus ha posto importanti quesiti al gruppo Benetton che è impegnato con più di 5000 negozi nel mondo e 7500 persone dipendenti - conferma il global HR - Per fronteggiare questa nuova situazione, il gruppo ha deciso per le sue 3 insegne (United colors of Benetton, Sisley e Undercolors of Benetton) una serie di misure correttive per tutelare la salute dei propri dipendenti e clienti operative già dal 24 febbraio, poi implementate in funzione del dilagare del virus».

SPAZI LIBERATI

Anzitutto l'azienda ha scelto di limitare all'essenziale la presenza di persone in ufficio: ad oggi il 60% dei dipendenti è in regime di smart working. Nuovi pc e collegamento da remoto: in questa fase è stato fondamentale il lavoro del comparto tecnologia dell'azienda. Questo consente di liberare gli spazi di lavoro diradando al massimo la densità di persone. «Sono state annullate tutte le riunioni nazionali ed internazionali, i viaggi via aereo o treno - prosegue Moscatelli - Nei comparti logistici è stato deciso di riorganizzare i turni con l'obiettivo di mantenere spazi adeguati e il più ampi possibile tra le persone durante le operazioni di lavoro e negli spogliatoi».

Le mense aziendali, dopo una settimana di turni per evitare sovraffollamento, hanno deciso di chiudere visto il protrarsi del fenomeno. «La misura va nella direzione di tutelare i suoi dipendenti evitando anche questa forma di assembramento». È stato chiesto a tutto il personale di utilizzare strumenti di video-conferenza annullando ogni meeting interno fisico dove possibile, e completamente con persone provenienti dall'esterno se non per specifiche ed autorizzate necessità. Sono infine state annullate tutte le formazioni in aula che verranno sostituite con sedute in webinar. Tutte le decisioni sono valide su scala mondiale, e aggiuntive rispetto ai protocolli sanitari dei diversi stati.

«Le disposizioni sono state impartite a tutti i paesi ed agli stessi è stato chiesto di ottemperare oltre che a queste regole, anche ai protocolli sanitari dei loro Paesi -conclude Moscatelli - E' stata creata una chat room tra tutti i team HR nei paesi per avere informazioni costanti sull'evoluzione della situazione».

Elena Filini

