Il Green pass appeso sulla porta dell'oreficeria. Minacce alla titolare della Librosteria di via Savonarola dai no vax. E la pasticceria Duomo che toglie tutte le sedie all'interno per non dover chiedere la certificazione verde a nessuno.Il primo giorno dell'obbligo di Green pass a Padova ha visto i turisti molto informati, i baristi e i ristoratori alle prese con la nuova normativa tra piccole difficoltà. Nei musei le code erano fluide,...