Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(p.d.c) Quattordici interventi nel giro di un'ora per mancamenti e colpi di calore. Mattinata non semplice quella di ieri per le ambulanze e i medici del Suem trevigiano, che tra le 10 e le 11 sono stati impegnati in tutta la provincia: case private, parchi ma soprattutto chiese sono state teatro di diversi malori, patiti per lo più da anziani. Nessuno ha avuto conseguenze gravi, ma a Francenio, nel comune di Gaiarine, una 80enne è piombata...