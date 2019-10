«Il governo vuole la Brexit il 31 ottobre» La regina rilancia la linea di Johnson

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROLONDRA Il paese oltre la Brexit è stato descritto da una sovrana senza corona troppo pesante per una novantatreenne, meglio una tiara a completare la tenuta regale davanti a un Parlamento senza maggioranza, in un momento di assoluta turbolenza e di disperati tentativi di raggiungere un accordo con Bruxelles per evitare il baratro del no deal di cui tutt'a un tratto si capisce la profondità.26 DISEGNI DI LEGGESono 26 i disegni di legge elencati da Elisabetta II con voce roca, ventisei punti che riassumono le idee del premier Boris...