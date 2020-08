Onorevole Sisto, lei è responsabile della Giustizia e degli Affari Costituzionali di Forza Italia, che idea si è fatta della discrasia fra le richieste del Comitato Tecnico Scientifico e le decisioni del governo sul lockdown?

«Finalmente abbiamo capito perché è stata necessaria una grande fatica per ottenere la desecretazione delle riunioni degli scienziati. Ci hanno detto per mesi che tutto quello che dicevano gli scienziati era Vangelo per il governo e invece siamo di fronte ad una deformazione interessata di un principio».

Cosa dovrebbe fare ora il presidente del Consiglio?

«Presentarsi in Parlamento e spiegare. Perché è gravissimo mentire. Il governo non può mentire e se il presidente del Consiglio avesse senso di responsabilità dovrebbe essere lui stesso ad adoperarsi per essere ascoltato».

Non starà esagerando sulle bugie?

«E quale altro verbo debbo usare? Quanto sta emergendo getta ombra anche su altre decisioni del governo. Hanno fissato le elezioni regionali a settembre perché ci hanno detto che il Comitato Tecnico così consigliava. E' davvero così?».

Il governo ha agito in malafede o è stato travolto?

«Bado ai fatti, l'esecutivo ci ha appena chiesto una proroga dello stato di emergenza dopo un uso strumentale e spregiudicato di vari Dpcm».

C'era necessità di decisioni rapide.

«Giusto. Ma il Dpcm è stato usato più volte e in maniera scorretta, tale da mettere il governo al riparo da ogni controllo del Parlamento del Colle e della Corte Costituzionale. Per questo mi permetto di dire che Conte ha avvolto l'intera Italia in una dittatura morbida. Assurdo».

