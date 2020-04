IL GOVERNO

VENEZIA I veneti al Governo rispondono alle sollecitazioni provenienti dal loro territorio. Comincia il dem Achille Variati, sottosegretario all'Interno: «Non batteremo il virus con i proclami, con le proteste, gridandogli contro. Lo faremo solo con la scienza, con i dati, e con la responsabilità politica di fare una sintesi tra le diverse necessità del Paese: la salute pubblica e la ripartenza sociale ed economica. «L'esasperazione è un effetto comprensibile di queste settimane di sacrifici e privazioni, ma non è la ricetta per risolvere questa crisi».

I DATI

Il pentastellato Federico D'Incà (in foto), ministro ai Rapporti con il Parlamento, fornisce poi i dati sul sostegno alle attività produttive: «Alle imprese del Veneto sono stati finanziati quasi 522 milioni di euro. Per quanto riguarda le richieste di finanziamento fino a 25mila euro, a fronte di 1.371 operazioni, l'importo finanziato è di oltre 31 milioni di euro con un importo medio di 22.675. Per le richieste oltre i 25.000, sono state presentate 2.950 domande per un importo finanzato di 490.786.000 euro e un importo medio di 166.000».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA