Il governo studia modifiche: ora un nuovo iter con la Ue

IL RETROSCENAROMA Per paradosso un aiuto a Conte è arrivato da Salvini. Lo scambio di accuse tra i due trasforma la discussione sulla riforma del fondo Salva Stati in uno scontro tutto politico tra presidente del Consiglio e il suo ex vicepremier leghista. Una rissa verbale a suon di querele che obbliga anche i 5S a far quadrato e che fa da prologo alla corrida che ci sarà lunedi a Montecitorio - quando Conte farà la sua informativa sul Mes in stile Senato 20/8/2019.IL TRENDA differenza di Di Maio, che a volte sembra rimpiangere l'alleanza...