Il governo si fa carico di 700 chilometri di strade del Veneto

IL DECRETO

VENEZIA In attesa che prenda forma il progetto Cav 2.0, assume già sostanza il piano della nuova Veneto Strade. Il premier Giuseppe Conte ha siglato il decreto sulla riclassificazione di circa 700 chilometri di asfalto veneto, i cui costi di gestione (21 milioni annui) passeranno sotto l'ombrello statale, comportando inoltre un investimento di 100 milioni nel triennio 2020-2022, più altri 10 all'anno di manutenzioni programmate. Due inverni dopo l'accordo raggiunto a Venezia fra il governatore Luca Zaia e l'allora presidente Gianni Vittorio Armani, si concretizza dunque il passaggio cruciale per sancire il patto fra Regione e Anas nel controllo della società infrastrutturale.

IL DOCUMENTO

La firma del premier Conte porta la data del 21 novembre, ma in calce al documento è visibile pure la sottoscrizione del ministro Paola De Micheli, timbrata il 20 dicembre. Scollinata la legge di Bilancio, evidentemente con l'anno nuovo è stato deciso di far trapelare la notizia, che in Veneto è rimbalzata ieri pomeriggio attraverso una nota di Stefano Fracasso, capogruppo regionale del Partito Democratico: «Il decreto è stato firmato e trasmesso al ministero delle Infrastrutture per gli atti conseguenti, me l'ha confermato il sottosegretario Andrea Martella. Si tratta di una firma importante, perché permette di sbloccare l'intesa tra Regione Veneto e Anas».

La condivisione sulla futura conduzione di Veneto Strade era stata trovata ancora nel febbraio del 2018, in parallelo al protocollo sulla destinazione degli utili di Cav, ma le mancava ancora il passaggio decisivo. «Questa firma ha aggiunto Fracasso è un segnale di grande attenzione da parte del Governo e conferma che la cooperazione tra Stato e Regione porta più risultati della contrapposizione».

IL DISEGNO

Un'evidente stoccata per Zaia, anche se pare che a Palazzo Balbi queste parole siano state lette con positività, in quanto sembrano preannunciare il via libera del ministro dem De Micheli al disegno curato dall'assessore leghista Elisa De Berti da oltre due anni. All'epoca l'operazione era stata immaginata in questi termini.

Da una parte la Regione, che storicamente deteneva il 30% delle azioni, avrebbe comprato le quote delle quattro concessionarie autostradali (Autostrade per l'Italia, Serenissima, Autovie Venete e A4 Holding) e quelle delle Province di Rovigo, Verona, Vicenza e (in parte) Belluno, salendo temporaneamente al 76,58%, per poi scendere definitivamente al 37,29%, attraverso la cessione di una rilevante porzione del pacchetto ad Anas. Quest'ultima, con un contestuale aumento di capitale di 5,4 milioni, avrebbe conquistato il 51% della società mista (dimezzando fra l'altro il peso di Padova, Treviso, Venezia e quel che restava di Belluno), con l'obiettivo di arrivare a gestire tutti i 1.386 chilometri della rete viabilistica di rango superiore, così suddivisi: 715 di strade Regionali, 204 di Provinciali e 467 di ex Statali che sarebbero tornate appunto nell'orbita di Anas.

LE ARTERIE

Qualcosa da allora è cambiato, nel senso che nel frattempo anche la Provincia di Padova avrebbe deciso di cedere le proprie quote. Ma il senso dell'iniziativa dovrebbe restare quello già descritto, ora che sono state riclassificate arterie importanti. Fra le altre, vanno citate Pontebbana, Alemagna, Valsugana, Romea, Transpolesana e Padana Inferiore, per la quale il senatore Antonio De Poli (Udc) ha chiesto a Palazzo Chigi «un impegno finanziario» per il suo completamento.

Nelle scorse ore Zaia e De Berti non sono invece corsi a commentare gli sviluppi della vicenda, anche se è probabile che governatore e assessore possano riguadagnare la scena oggi, dettagliando gli investimenti che saranno declinati sul territorio. Nel derby giallorosso, invece, il Movimento 5 Stelle ha provato a rivendicare almeno una parte del merito del risultato: con un tweet, il ministro Federico D'Incà ha puntualizzato di seguire il cammino del decreto «da diversi mesi».

Angela Pederiva

