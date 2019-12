Il governo rinvia ancora i nomi per le Authority

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nulla. Neppure sulla spartizione delle poltrone, che a giudizio dell'anti-politica è il core business della politica, la maggioranza rosso-gialla riesce a trovare un'intesa. La prova: il Senato ieri ha rinunciato, per l'ennesima volta, a eleggere i membri per l'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) e per l'Authority garante della privacy. Se ne riparlerà a gennaio.Giuseppe Conte, d'accordo con gli azionisti di governo, ha però deciso di mettere a frutto il nuovo rinvio che costringe da giugno (data della loro...