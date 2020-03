LO SCENARIO

ROMA Venti miliardi, trenta miliardi, cinquanta miliardi. Mai come questa volta difficilmente Bruxelles metterebbe un veto all'Italia se decidesse di sforare in maniera rilevante i parametri europei. Eppure il governo difficilmente potrà arrivare a queste cifre. Il problema, infatti, non è la reazione della Commissione europea e dei partner del Vecchio continente. L'asticella fin dove il governo potrà spingere il suo rapporto tra il deficit ed il Pil è quella fissata dai mercati. Dove esattamente questa asticella è posta, al momento, nessuno lo sa con esattezza. Però il Tesoro non può commettere l'errore di superarla. Per finanziare il maggior deficit necessario a fronteggiare l'emergenza del coronavirus sarà comunque necessario prendere soldi in prestito dai sottoscrittori dei titoli di Stato. Bisogna farlo ad un prezzo (tasso di interesse) ragionevole. Lo spread è già tornato sotto tensione. La risalita del differenziale con i bund tedeschi, per adesso dovuta soprattutto al calo del rendimento dei titoli di Berlino, va contenuta. Dunque, almeno per adesso, al ministero dell'Economia sarebbe stata fissata una soglia considerata insuperabile: il 3 per cento del rapporto tra deficit e Pil. A torto o ragione, uno dei pilastri dell'Unione europea che ancora è considerata una delle colonne l'Ercole da parte dei mercati. Si potrà insomma, arrivare anche a ridosso del 3%, magari fermandosi al 2,8-2,9% I fondi a disposizione per fronteggiare l'emergenza salirebbero dagli attuali 7,5 miliardi a 15 miliardi, che verrebbero impegnati in due decreti: uno per le urgenze immediate e l'altro per la ripresa. .La decisione di mantenere ancora limitate le risorse, insomma, sarebbe stata presa più per non innervosire i mercati che non irritare Bruxelles. Nelle cancellerie europee, del resto, la gravità della situazione è acclarata. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe spiegato in una riunione della Cdu, che il 70% dei cittadini tedeschi rischia di essere contagiato. Ursula Von Der Leyen, la presidente della Commissione europea che sempre ieri si è collegata in videoconferenza con i capi di Stato, ha annunciato che l'Europa movimenterà fndi per 25 miliardi per fronteggiare l'emergenza. In Italia anche la Cassa Depositi e Prestiti è di nuovo intervenuta decidendo di portare da un miliardo fino a 7 miliardi per favorire l'internazionalizzazione e per garantire la liquidità alle imprese. Altro segnale che il problema fondamentale resta questo e tutte le risorse vengono mobilitate per risolverlo.

IL RILANCIO

La questione del rilancio delle attività produttive e della ripresa verrà invece affrontato solo nelle prossime settimane. Solo quando cioè, l'epidemia avrà dato segni di rallentamento. Anche in questo caso il modello è la Cina. Wuhan, uno dei principali poli produttivi del Paese sta lentamente risorgendo. Il governo cinese come prima misura per rilanciare l'economia, ha ridotto del 20% le tasse portuali. Una misura che in Italia è stata proposta al governo dagli armatori (con l'azzeramento delle tasse d'attracco) e che potrebbe avere enormi benefici anche per i conti pubblici. Ma per ora è rimasta una lettera morta.

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

