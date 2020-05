IL DECRETO

ROMAIn arrivo lo sblocco di 25 opere pubbliche. Con procedure semplificate e la supervisione di commissari ad hoc. Un progetto, quello della spinta alle infrastrutture, annunciato più volte dal governo e che dovrebbe prendere corpo nel mese di giugno con il decreto Rinascita. Non è chiaro se questa semplificazione (verrebbero saltati i passaggi al Cipe e alla Corte dei conti che di solito impiegano 2 anni in media per dare l'ok), possa essere la regola generale, come chiedono i 5Stelle. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri, che ha pronta una proposta di legge in materia, ha in mente un piano per velocizzare le procedure di tutto il sistema infrastrutturale con una corsia preferenziale per almeno 3 anni, sul modello del ponte di Genova.

L'ITER

Il presidente Giuseppe Conte, così come la ministra Paola De Micheli, vogliono procedere ma, sembra, con più cautela. Del resto il premier ha parlato chiaro: «si può considerare per un campione specifico di opere il ricorso a iter autorizzativi semplificati, con tutti i presidi, con tutti i controlli più rigorosi del caso».

L'OBIETTIVO

L'obiettivo del governo è evidente. C'è «l'urgenza - ha sottolineato il premier - di riattivare il motore degli investimenti pubblici e privati, con l'opportunità di un'agenda pubblica in grado di predisporre un ambiente normativo ed economico quanto più favorevole ad essi». Insomma, la strada sembra tracciata, il modello di riferimento è invece incerto. C'è infatti da dire che da gennaio, quando fu istituita a Palazzo Chigi una cabina di regia ad hoc, agli annunci non è seguita la svolta.

CASI DIVERSI

Del resto quello incarnato da Genova - ha spiegato più volte la ministra - è un esempio di ricostruzione, ma «è del tutto evidente che è legato a circostanze particolari». «Da questa esperienza trarremo le pratiche migliori e più veloci e le useremo per tutti i cantieri».

Al Mit stanno comunque lavorando da mesi sul fronte delle nuove opere a su una significativa semplificazione di tutto il percorso: dalle autorizzazioni al collaudo, sul modello Ue. E, sopratutto, si punta a sbloccare le opere che sono già state finanziate.

LE PRIORITÀ

Ma di quali si tratta? La De Micheli ha individuato 25 opere da commissariare (vedi tabella). Prioritarie per il loro impatto sociale ed economico sui singoli territori. Si tratta di opere che per la loro complessità hanno vissuto dei rallentamenti, degli intoppi procedurali. Ora, dopo un grande lavoro di analisi, alcune di esse sono state accorpate, ma per farle ripartire servirà la nomina di 12 commissari. Tra loro, per dare impulso a quelle stradali e ferroviarie, ci dovrebbero essere gli ad di Rfi e Anas, anche se i due top manager non godono del favore di tutta la maggioranza.

IL PROGRAMMA

Non si parte comunque da zero. Negli ultimi cinque mesi la De Micheli ha avviato opere per più di cinque miliardi. Il programma, che verrà accelerato dal decreto, prevede nei prossimi sei mesi lo sblocco di opere per ulteriori sei miliardi. «Vogliamo farlo semplificando le procedure, ma senza mai derogare alla tutela dei lavoratori e alle norme antimafia», dicono dal Mit. Riuscire ad investire a qui a fine anno un miliardo al mese sarebbe un risultato eccezionale, con quello che ne consegue sul fronte occupazionale.

Umberto Mancini

