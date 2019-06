«Il governo isolato a Bruxelles non baratti più flessibilità con una delega di serie B»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Presidente Tajani, come giudica il governo italiano nella trattativa in corso per la nuova Commissione europea?«L'Italia è completamente isolata in Europa. Lo scontro con tutti non giova. Soprattutto le polemiche sterili con la Francia e la Germania che non hanno portato da nessuna parte. Poi c'è ora il problema della manovra correttiva che la Commissione ha chiesto. Anche questo non aiuta certamente il nostro Paese nella trattativa in corso. Il rischio è di rimanere isolati mentre a Bruxelles si compiono scelte importanti».Il profilo un...