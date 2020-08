«Il governo in questi sei mesi ha dormito. Che le lezioni dovessero partire a metà settembre lo si sapeva. Si poteva aprire la scuola in sicurezza, invece questa maggioranza e il premier Conte scaricano tutte le responsabilità su enti locali e dirigenti scolastici gettando la scuola nel caos e le famiglie nella paura».

Il deputato padovano di Forza Italia Marco Marin, 57 anni, membro della commissione cultura e istruzione della Camera, ha un diavolo per capello: «Tra tre settimane iniziano le lezioni e siamo in piena emergenza».

Onorevole, andiamo con ordine: mancano le aule, lei cosa propone per risolvere questo problema?

«Le scuole paritarie si dovevano coinvolgere subito, non tre giorni fa. E avremmo risolto il problema».

Misurazione temperatura?

«Farla all'ingresso di tutte le scuole. Invece di spendere centinaia di milioni per i nuovi banchi con le rotelle il governo doveva comprare i termoscanner, una misura di sicurezza pubblica per tutti: insegnanti, alunni, genitori. Ci sono ovunque, perché non nelle scuole? E non mi si dica che mancano le risorse: abbiamo 36 miliardi del Mes, utilizziamoli per questi investimenti sempre legati alla sanità».

Mancano gli insegnati, alcuni hanno paura di riprendere le lezioni. Che fare?

«Le assunzioni previste dal governo non bastano. Ed è legittimo che alcuni insegnanti non vogliano andare a scuola perché si sentono esposti. Anche in questo caso il governo doveva pensarci prima e doveva disporre esami per Covid obbligatori per il personale come suggerito dagli esperti?».

Trasporto pubblico: lei che propone?

«Coinvolgere subito le società di trasporto privato per garantire anche in questo caso il distanziamento dei ragazzini».

Caso di contagio in classe.

«Serve un protocollo chiaro e preciso. E avrei programmato la presenza di un medico, un presidio sanitario per tutte le ore di lezione, magari per due plessi vicini».

Focolaio e cluster nella zona, come agire?

«Non ci hanno nemmeno pensato. Vogliono scaricare tutte le responsabilità sui presidi, Ulss ed enti locali, senza nemmeno aver chiesto prima consiglio a chi, come i medici e le strutture venete, aveva affrontato in prima linea con successo il virus. Governo di dilettanti».

Maurizio Crema

