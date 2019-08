Il governo in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA «Qualcosa si è rotto. O si fanno le cose o io non scaldo la poltrona». E' questa la frase-chiave pronunciata dal leader leghista Matteo Salvini ieri sera in un comizio a Sabaudia ch offre la chiave di lettura di una delle giornate più lunghe e cupe passate dalla maggioranza giallo-verde. Salvini ha ribadito il concetto che lui non è un leader dalla «mezze misure». Tuttavia ieri, nonostante la divaricazione nel voto sulla Tav fin Senato fra i 5Stelle (contrari) e la Lega (favorevoli), non si è capito chiaramente se il...