Presidente Toti, lei farà la terza dose?«Ma certo che sì. Anzi spero che il governo anticipi a 5 mesi per farla prima di Natale».Però non se ne fanno poche? Il booster è stato somministrato solo al 63% degli aventi diritto.«C'è stata una partenza lenta ma stiamo recuperando. La recrudescenza del virus ha stimolato la paura e la consapevolezza che il rischio non è finito».E lei proprio per controllare questa recrudescenza propone il...