«Il governo Conte deve prendere posizione è quello che chiedono gli italo-venezuelani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Era il 1949 quando il nonno di Vanessa Ledezma emigrò in Venezuela da Grottaminarda, un piccolo paese della provincia di Avellino. Settant'anni dopo, Vanessa - figlia di Antonio Ledezma, ex sindaco di Caracas e prigioniero politico costretto a fuggire dal regime di Maduro - chiede al governo italiano di dimostrare la stessa solidarietà che suo nonno trovò in Sud America. Dal 2011 Vanessa vive a Piacenza ed è una delle esponenti più attive della comunità venezuelana in Italia. Il padre Antonio, invece, in esilio a Madrid, da dove prosegue...