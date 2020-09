Il primo giorno di scuola per 5,6 milioni di alunni e in 13 regioni dopo l'epidemia di coronavirus tutto sommato è andato bene. Lo dicono i presidi, lo conferma il governo che in serata, dopo il vertice a Palazzo Chigi, ha snocciolato i numeri di questa ripartenza che sa un po' di rinascita. Nella riunione «si è preso atto, con soddisfazione, che la scuola è ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie», la nota ufficiale. «Lo sforzo compiuto è imponente e assicurerà le condizioni di sicurezza per tutti gli studenti. A oggi sono state fornite gratuitamente 136 milioni di mascherine chirurgiche nelle scuole di tutta Italia e 445mila litri di gel igienizzante - avverte Palazzo Chigi -. Anche la fornitura dei banchi monoposto e delle sedute innovative procede senza sosta. In dieci giorni sono stati messi a disposizione 200 mila banchi, pari alla stessa quantità che ordinariamente viene prodotta in Italia in un anno intero - la nota di Palazzo Chigi -. Entro fine ottobre saranno distribuiti agli istituti 2 milioni di banchi monoposto e 400mila sedute innovative».

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le disposizioni sul riempimento dell'80% dei mezzi pubblici e le linee guida concordate con Regioni ed enti locali «hanno consentito di assicurare regolarmente il servizio e permesso di evitare situazioni di particolare criticità. Da un primo monitoraggio sul trasporto su gomma extraurbano, condotto su 16 imprese in tutta Italia, è stato rilevato un incremento medio della domanda del 15% rispetto alla scorsa settimana».

Ieri non sono mancate però le criticità, come i bambini genovesi costretti a usare le sedie come banchi (quelli veri arriveranno oggi). Continuano poi a mancare i docenti: stando ai calcoli dei sindacati sono quasi centomila le cattedre vuote, un dato comunque in calo, visto che sono in corso le nomine dei supplenti in questi giorni. Alcuni genitori di bambini disabili hanno poi denunciato di aver riportato i figli a casa mancando l'insegnante di sostegno.

