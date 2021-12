LA REAZIONE

ROMA Altri 2 miliardi sul piatto per rallentare la folle corse delle bollette energetiche. Governo al lavoro per cercare di mettere al riparo gli italiani dalla pioggia di aumenti di luce e gas che stanno per precipitare sulle loro teste. Una corsa contro il tempo visto che da gennaio scatterà l'allarme rosso. Nello schema di legge di Bilancio messo a punto il mese scorso Palazzo Chigi ha già stanziato 2 miliardi su questo fronte. Ma è convinzione generale che questi soldi non siano sufficienti, tanto che i partiti della maggioranza premono con forza sull'esecutivo affinchè produca un impegno più incisivo. «Per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere interveniamo in legge di bilancio, e siamo pronti a continuare a farlo» ha chiarito due giorni fa Mario Draghi. Circa 900 milioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane, una seconda tranche a gennaio.

IL PERCORSO

Il premier ha ricordato che il governo ha già stanziato 1,2 miliardi a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Ma la dote, che con la manovra è salita appunto di altri 2 miliardi, potrebbe ancora crescere, grazie al tesoretto della riforma dell'Irpef che nel 2022 dovrebbe costare 6 miliardi e non i 7 stanziati a regime. «Il governo è pienamente consapevole dell'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas in particolare sulle imprese» ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti, molto preoccupato per l'andamento dei prezzi. «Finora ci sono state misure di sostegno che risolvono la problematica emergenziale. Ma la questione va affrontata e risolta a livello europeo» ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico, spiegando che «la chiave di volta riguarda non solo il fronte dell'approvvigionamento ma anche quello dello stoccaggio».

LA TENDENZA

Lo stesso Giorgetti, nei giorni scorsi, aveva parlato di un rischio blackout energetico per l'Europa e la Lega ha chiesto al governo di tagliare le bollette prendendo i soldi dal Reddito di cittadinanza. Una eventualità che Pd e 5 Stelle avversano con forza. «Non è da lì che si devono recuperare risorse» tagliano corto fonti dei due partiti. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, afferma che l'Italia «sta pagando un errore iniziale, durato decenni, di un Paese che non ha un energy mix giusto, che ha deciso di importare tutto, invece di produrre».

LA SFIDA

Cingolani spera comunque che da marzo il prezzo internazionale del gas cominci a calare, grazie all'apertura del gasdotto North Stream. La situazione è preoccupante in tutta Europa. I futures sul gas contrattati alla Borsa di Amsterdam, punto di riferimento del prezzo del gas europeo, crescono ancora dopo aver toccato un massimo di 101 euro. Si attendono ora i risultati di alcune aste, che daranno il polso della disponibilità di Mosca ad aprire i rubinetti verso l'Europa. In forte rialzo i prezzi dell'elettricità a dicembre di Germania (+20% a 241 euro al Megawattora) e Francia (+21% a 384 euro), registrati su European Energy Exchange. In Italia, la scorsa settimana, è stato registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica pari a 256 euro a MWh, più 8,4% rispetto alla settimana precedente. Secondo l'amministratore delegato del gruppo Eni, Claudio Descalzi, l'aumento del prezzo del metano è dovuto alla riduzione degli investimenti sull'estrazione, dirottati sulle rinnovabili. Per Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, la causa invece è il progressivo passaggio della Cina dal carbone al gas, che fa aumentare la domanda e quindi il prezzo. Quale che sia la ragione, il caro-energia sta facendo schizzare l'inflazione europea. Per Eurostat, il tasso atteso a novembre è del 4,9%, il più alto da quando sono cominciate le rilevazioni vent'anni fa. L'energia pesa più di tutto, per il 27,4 per cento.

M. Di. Bra.

