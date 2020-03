IL FOCUS

MILANO Stop alle iniziative dei comuni in materia di coronavirus in contrasto con le misure prese dal governo. Dopo le intemperanze della scorsa settimana, il nuovo decreto dell'esecutivo imprime un'azione comune per fronteggiare l'emergenza: i sindaci perdono parte dei loro poteri e hanno l'obbligo di rispettare le direttive statali. I provvedimenti firmati ieri dividono l'Italia in tre aree. Alle misure per la zona rossa, quella dei focolai del lodigiano e di Vò, e la zona gialla (Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona), si aggiungono quelle che interessano l'intero territorio nazionale. Vale per tutto il Paese l'applicazione del «lavoro agile» per la durata dello stato di emergenza, la sospensione fino al 15 marzo delle gite scolastiche e l'obbligo, alla stessa data, della presentazione del certificato medico per la riammissione in classe per assenze «dovute a malattia infettiva». Chi, da ieri e per i quattordici giorni precedenti, abbia soggiornato in aree a rischio epidemiologico all'estero o sia transitato dalla nostra zona rossa ha l'obbligo di comunicarlo al proprio medico o al pediatra. Fino all'8 marzo partite a porte chiuse nella zona gialla e divieto di trasferta per i tifosi residenti negli stadi del resto d'Italia.

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA