ROMA La legislatura iniziata nel 2018 non ha visto vincitori netti e così il palcoscenico della politica italiana si è trasformato in un ring dove i pugili, ufficialmente alleati, se le danno di santa ragione. Sempre. E' accaduto per mesi fra Lega e 5Stelle ora accade fra i renziani da una parte e Pd-M5s dall'altra sul tema della prescrizione.

E così il lunedì che, stando all'intesa di giovedì scorso, avrebbe potuto piazzare il bollino blu «sul lodo Conte bis» in un Consiglio dei ministri ad hoc, si è trasformato nell'ennesima rissa.

Matteo Renzi ha infatti convocato anche i suoi parlamentari ed è tornato a sferzare la maggioranza arrivando a minacciare una mozione di sfiducia al ministro della Giustizia.

Nel frattempo, l'emendamento al Milleproroghe che avrebbe dovuto assorbire la mediazione è stato sospeso. Anzi ieri pomeriggio nella maggioranza è anche spuntato un piano B, non meno complicato ma più «dialogante» nei confronti di Iv: un emendamento alla proposta di legge Costa destinata ad andare in Aula il 24 febbraio.

Fino a tarda sera tanto l'opzione decreto legge quanto quella dell'emendamento al Milleproroghe hanno incontrato il secco «no» di Iv. «Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono», ha tuonato Renzi per tutto il pomeriggio, fino a dire: «Se davvero presenteranno un decreto o un emendamento sulla prescrizione noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori». Lucia Annibali dal canto sua ha ribadito che non ritira la proposta di un rinvio di un anno dello stop alla prescrizione partito lo scorso primo gennaio. Ma non è finita. Iv, in caso di una richiesta di fiducia sul lodo Conte bis, è arrivata a preannunciare una mozione di sfiducia al Senato contro Bonafede. Apriti cielo.

REPLICHE AL VETRIOLO

«Se un partito di maggioranza minaccia di sfiduciare un ministro, sta minacciando di sfiduciare l'intero governo», ha replicato, duro, Dario Franceschini. «Se Iv vuole aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali», ha incalzato il capo politico M5S Vito Crimi.

Il risultato è che, al momento, si naviga a vista mentre lo scontro sulla prescrizione è visto con una certa preoccupazione anche al Quirinale. Anche perché, al Senato, i numeri della maggioranza languono e un eventuale «no» di Iv porterebbe l'asticella a 158 senatori. Meno della maggioranza. Nel frattempo l'esecutivo sta cercando lo strumento per portare a casa il «lodo conte Bis». L'opzione dell'emendamento al Milleproroghe resta valida ma, a meno di colpi di scena, il Cdm non si riunirà prima di giovedì. Ciò non vieta che il governo già nelle prossime ore - dopo aver probabilmente sentito informalmente anche gli uffici del Quirinale - cali l'asso dell'emendamento, magari presentandolo direttamente in Aula dove il Milleproroghe dovrebbe approdare mercoledì.

Su questa soluzione, tuttavia, resta più di un dubbio. Fino a ieri sera nessun emendamento era arrivata agli uffici del legislativo.

Il piano B potrebbe allora essere quello di inserirlo nella proposta di legge dell'azzurro Enrico Costa (quella caldeggiata dalla stessa Iv), che giace in commissione e dovrebbe tornare in Aula il 24 febbraio. Federico Conte (Leu), «padre» del lodo sulla prescrizione, su questa opzione è aperturista ma c'è un'appendice che piace poco al M5S: intervenire sul ddl Costa comporterebbe l'inserimento di una sospensiva, anche di una manciata di settimane, della riforma Bonafede.

Morale: di certo, nella maggioranza, c'è la consapevolezza che un'eventuale mozione di sfiducia a Bonafede frantumerebbe il Conte 2, già frenato dalle ritrosie del M5S ad allearsi con il Pd per le prossime elezioni regionali. Difficile che si torni a votare presto ma davvero non è detto che fra poco non spunti un governo Conte 3.

