Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMILANO Non c'è una finestra ad hoc per accogliere le istanze di Confindustria sul green pass obbligatorio per i dipendenti delle imprese, pena il loro trasferimento e/o sospensione dallo stipendio. Anche le aziende saranno invece soggette a quanto previsto nel decreto sul green pass che verrà approvato dal governo oggi stesso, avendo anche incassato il via libera delle Regioni.Nei giorni scorsi, a quanto risulta al Messaggero, si è...