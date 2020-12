IL GOVERNATORE

VENEZIA Luca Zaia l'aveva detto in tempi non sospetti, prima ancora della prova generale del luglio 2020, quando da Roma arrivarono in laguna il premier Giuseppe Conte e un bel po' di ministri per assistere all'innalzamento di tutte le paratoie del Mose. «Se il premier vuole fare un dono a Venezia - aveva affermato il presidente della Regione del Veneto - ripristini il Magistrato alle Acque, che esisteva dal 1500 e che Matteo Renzi, qualche giorno dopo il ciclone giudiziario del 2014, ha tolto e dia la gestione al Comune: se c'è acqua alta, la gestione deve essere del sindaco». Un endorsement nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro, che da anni chiede l'unificazione di poteri e competenze sulla laguna, ripetuta anche in queste ultime ore: martedì sera a Bianca Berlinguer, a Cartabianca su Rai3 e ieri durante il consueto punto stampa sul Covid a Marghera. «L'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione e sono stato letteralmente ignorato da tutti - ha affermato il governatore -. Sono un autonomista impenitente, il guardiano del territorio è il sindaco di Venezia ed è lui che deve gestire il Mose. È inutile che stiamo qui a menarla, il governo della laguna deve essere nelle mani del Comune di Venezia. Il sindaco deve essere il Magistrato alle Acque come del resto avveniva per la Repubblica di Venezia, che faceva così. Non ne faccio una questione di latitudine ma una questione pratica, il detentore dell'interesse è chi va sott'acqua. Di certo le previsioni meteo dei nostri uffici erano disastrose, con 5 centimetri tra 125 e 130, un colpo di vento è un attimo». (al.va.)

