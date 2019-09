Il governatore del Veneto: «Perché Sicilia sì e noi no?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Giovedì era stato zitto, lasciando che a parlare fossero la delegazione trattante guidata dal professor Mario Bertolissi e l'ex ministro Erika Stefani. Ma a quanto pare la notte non ha fatto sbollire la rabbia di Luca Zaia, che a più riprese ieri è andato pubblicamente all'attacco di due componenti del nuovo esecutivo giallorosso, quelli con cui il governatore avrà più spesso a che fare durante la trattativa sull'autonomia, vuoi per il negoziato in senso stretto (Francesco Boccia, Affari Regionali), vuoi per il...