Il governatore del Veneto ce l'ha con l'Europa: «Mi chiedete se sono contro questa Europa? Sì, in questa vicenda del coronavirus ha dimostrato tutta la sua inutilità, e lo dice un europeista che non è contro l'Europa». Ce l'ha con il collega Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano che ha previsto la quarantena per chi arriva dalla zona rossa veneta: «Un autogol». Ma soprattutto ce l'ha con chi ha alimentato la psicosi trasformando i veneti in «appestati». Luca Zaia sbotta: «Altro che emergenza sanitaria, questa è pandemia mediatica».

Presidente Zaia, in Veneto ci sono due sole zone rosse, l'ospedale di Schiavonia che volete svuotare e il Comune di Vo', 3400 abitanti isolati da lunedì, eppure sembra che tutta la regione sia appestata. I veneti che vanno all'estero in molti paesi vengono bloccati alla frontiera: quarantena o dietrofront. Le pare normale?

«Ormai a livello internazionale le multinazionali - ecco qua ad esempio il protocollo della Royal Caribbean - hanno accomunato Veneto e Lombardia a Cina, Sud Corea, Hong Kong, Iran. Fanno un tanto al chilo. Stiamo vivendo un corto circuito».

Forse l'ordinanza è stata esagerata?

«La verità è che per la prima volta stiamo vivendo un'emergenza che è più mediatica che sanitaria. Ci sono state altre emergenze in passato come l'aviaria o la Sars, ma la differenza è che in quei casi i social media erano pari a zero. L'Oms deve capire che non c'è solo una gestione sanitaria di questi aspetti ma ce n'è anche una mediatica che fa più danni di quella sanitaria. Ma avete visto cosa circola in rete? Ho visto dei video in cui è chiaro che stanno facendo un Tso, ma se dici che invece quello è un malato di coronavirus, avete idea dei danni?».

Un paese carcerato, chiusura delle scuole, teatri e cinema sbarrati, niente messe: serviva?

«L'ordinanza non è la decisione di un singolo, ma di una task force nella quale pesa tantissimo la componente sanitaria. E coinvolge un sacco di Regioni. Tra l'altro il Veneto, a differenza della Lombardia, non ha toccato la sfera commerciale, non ha chiuso i bar dalle 6 di sera».

Sta dicendo che era necessaria?

«Io sono il primo a dire che l'ordinanza non è la migliore delle soluzioni, però il quadro clinico che ci è stato prospettato lo imponeva visto che questo virus ha un rapporto di contagio 1 a 5, almeno nella fase primordiale. Ricordo che l'ordinanza dura una settimana, non un anno. Adesso dobbiamo tornare alla normalità velocemente, ma il problema sarà il contagio mediatico».

In che senso?

«Il Covid-19 purtroppo si porta dietro le immagini, la diffidenza e le perplessità di una comunità, quella cinese, che non brilla di grande immagine dal punto di vista sanitario e dell'educazione alimentare. Non è arrivato un virus, è arrivato un virus dalla Cina. Non è razzismo, è una questione culturale. E abbiamo visto cos'è successo: psicosi internazionale, sono arrivate le multinazionali e i governi a catalogare le nostre regioni come off limits. E questo è scandaloso. Il Belgio impone a noi la quarantena? Noi che abbiamo reparti di Malattie infettive in tutte le province quando ci sono Paesi che non hanno neanche fatto i tamponi? Il Veneto ha fatto più di 4mila tamponi, la Francia 600. Il coronavirus è dappertutto e l'unica roba che sa dire l'Europa è di bloccare i veneti e non farli andare a lavorare al Parlamento europeo. Ma dai, è scandaloso».

Quanto peserà il danno per l'economia veneta?

«Inimmaginabile, ho chiesto al governo aiuti per le imprese, ma anche una campagna forte, martellante per decine se non centinaia di milioni di euro per risollevare il turismo».

Dopo Vo' ci son altri focolai, tra cui Venezia. Non è che sarà chiusa anche Venezia?

«Avevo già espresso le mie perplessità per Vo', ma allora il mondo scientifico sperava fosse l'unico focolaio. Venezia non si chiude, Limena non si chiude, Treviso non si chiude».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA