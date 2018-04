Il giudice gela tutti: «Alfie sta morendo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA Alfie non può venire in Italia, Alfie deve continuare a seguire il protocollo di fine vita applicato a Liverpool. Dopo quattro ore di udienza in una giornata tesissima, anche il giudice della Corte d'Appello, dopo quello dell'Alta Corte, ha bocciato la richiesta di Tom Evans e Kate James di trasferire il figlio al Bambino Gesù per proseguire le cure palliative «in linea con i principi cattolici» e evitare che venga dato seguito alla decisione dei medici dell'Alder Hey Hospital di sospendere il supporto alla vita per il...