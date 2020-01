Il giudice assolve Riva: «Non provocò la bancarotta notevoli investimenti per ambiente e nuovi impianti»

IL CASO

ROMA Nella gestione dell'Ilva di Taranto da parte della famiglia Riva, tra il «1995 e il 2012, la società ha investito «in materia di ambiente» per «oltre un miliardo di euro» e «oltre tre miliardi di euro per l'ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti» e non c'è stato il «contestato depauperamento generale della struttura». Lo scrive il gup Lidia Castellucci nelle 100 pagine di motivazioni della sentenza con cui, a luglio, ha assolto Fabio Riva, assistito dagli avvocati Salvatore Scuto e Gian Paolo Del Sasso, dall'accusa di bancarotta. Il gup di Milano ricorda che la condotta di bancarotta per operazioni dolose richiede invece «la prevedibilità e l'accettazione del dissesto» come effetto dei propri comportamenti, che Fabio Riva non avrebbe avuto. L'episodio a cui si riferisce il giudice in questo passaggio delle motivazioni è quello relativo all'operazione di scissione tra Ilva e Riva Fire che, secondo i pm, era prevedibile avere «un destino di insolvenza». Un'ipotesi, quella accusatoria, che «non appare sostenuta da adeguati riscontri argomentativi e probatori», tenendo conto che «il progetto rilevava un concreto intento di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e appariva funzionale a porre le basi per alleanze strategiche con soggetti terzi, in un momento in cui vi erano segnali di ripresa».

