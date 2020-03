IL QUADRO

VENEZIA Fino all'anno scorso il 25 marzo era un giorno di festa, il Natale della città di Venezia. Quest'anno è stato la giornata più drammatica da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, quella del record dei morti. Trentasei. Un bollettino di guerra che ha risparmiato solo la provincia di Rovigo, ma altrove è stato un lutto dietro l'altro. Nel Veronese, in particolare, le vittime sono state 17. E si capisce perché le rianimazioni, con un altro mezzo migliaio di nuovi malati, abbiano retto l'urto, registrando solo quattro posti occupati in più: i letti li hanno liberati i morti.

IL MONITO

Il Veneto ha la necessità «di continuare a non abbassare la guardia», ha ripetuto il governatore Luca Zaia leggendo i dati del bollettino mattutino, quando i morti erano 258 e ancora «Siamo qui a lavorare in totale e piena emergenza - ha detto il presidente della Regione - L'invito è ancora quello di rispettare le restrizioni». I positivi sono saliti a 6582 con un incremento di 513 (il giorno prima era stato di 431), quasi un migliaio in più le persone in isolamento, solo quattro i posti letto in più occupati in terapia intensiva quando nei giorni precedenti l'incremento viaggiava sulla ventina di unità.

Quanto a mascherine e protezioni, con le uniche eccezioni di calzari e camici, la «macchina da guerra» del Veneto pare essere riuscita a stoppare l'emergenza. «Continueremo con gli acquisti di mascherine - ha detto Zaia - ce se sono 13 milioni e mezzo di quelle chirurgiche che stanno arrivando». Ormai tutti gli ospedali, ha sottolineato, hanno la loro dotazione. Zaia ha annunciato che sono stati acquistati 400mila kit istantanei «più altri 100mila donati dal gruppo Pesenti». «Il mercato degli acquisti si sta un po' aprendo, abbiamo messo in piedi anche un contratto serio con un produttore locale per 10mila mascherine al giorno che servono a corredo». Non solo: «Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine FFP3».

L'ACCUSA

Il sindacato Anaao-Assomed contesta però le lettere dei direttori sanitari delle Ulss che consigliano di usare le mascherine chirurgiche, quella senza valvola, con i pazienti sospetti e confermati Covid-19: «Sono lettere che condannano al contagio». «Medici, infermieri e altri operatori sanitari come i pompieri di Chernobyl», è l'accusa.

ITALIA

Intanto pare essersi stabilizzata la curva dei malati di coronavirus in Italia. Per il quarto giorno consecutivo la crescita dei positivi infatti ha rallentato e le misure di contenimento prese dal governo paiono aver prodotto i primi effetti positivi, anche se ancora una volta il paese ha pagato un prezzo altissimo: in un solo giorno sono morte altre 683 persone e il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza ha superato le settemila, raggiungendo la cifra di 7.503. Il numero dei malati è arrivato a 57.521, con un aumento giornaliero di 3.491. Un dato in calo rispetto agli ultimi 3 giorni: martedì i nuovi casi erano stati 3.612, lunedì 3.780 e domenica 3.957. E anche il dato relativo al totale dei contagiati (quello che comprende anche le vittime e i guariti), che sono 74.386, risulta in calo: 5.210 in più ieri, 5.249 martedì. Un miglioramento che va ricercato nell'aumento del numero dei guariti: martedì era stato di 894 persone, ieri di 1.036, per un totale di 9.362.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, sono 1.139 i tamponi positivi al coronavirus con un incremento di 147 casi rispetto a martedì. I guariti sono in totale 39. Sei, invece, i decessi in più rispetto all'ultimo aggiornamento di 24 ore prima, per un totale di 70 morti.

CAUTELA

A livello nazionale, nonostante il rallentamento dei contagi, l'emergenza non è finita. «Viviamo una fase di apparente stabilizzazione e crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel paese: questo - ha detto il vicedirettore della Protezione civile, Agostino Miozzo - ci fa pensare che è indispensabile, se vogliamo vedere la curva stabilizzarsi e poi decrescere, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale. È un momento delicato, non bisogna abbassare la guardia sennò la curva potrebbe risalire».

Un ragionamento che segue di pari passo quello fatto dal direttore vicario dell'Oms Ranieri Guerra. «Il rallentamento delle velocità di crescita è un fattore estremamente positivo, in alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa, quindi il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere». I prossimi giorni saranno dunque «decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto».

Alda Vanzan

