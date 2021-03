IL GIORNO DOPO

VENEZIA AstraZeneca fa male? Il Veneto dice che no, il vaccino AstraZeneca non fa male, anzi è utilissimo per proteggersi dal Covid-19 perché ha una copertura che sfiora il 100 per cento. Eppure, solo a Treviso, ci sono state 3mila disdette, insegnanti che hanno rifiutato la somministrazione del farmaco dopo aver saputo delle inchieste sulle due morti sospette avvenute poco dopo la somministrazione del vaccino e del conseguente blocco del lotto incriminato da parte di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Idem a Venezia: un vaccinando su due ha rifiutato.

Francesca Russo, responsabile della Direzione Prevenzione, chiarisce: finora in tutta la regione su 48.500 dosi somministrate del vaccino anglo-svedese sono state segnalate solo 349 reazioni. Tutte lievi, «una febbriciattola inferiore a 38 gradi, un po' di stanchezza, cefalea». Di queste 349, solo 12 sono state meno lievi. E cioè febbre più alta, dolori articolari. E di queste 12, ce ne sono state 2 con reazioni allergiche vere e proprie. «Ma non gravi».

Ma con il lotto incriminato come la mettiamo? «Sette delle dodici reazioni segnalate riguardano il lotto ABV2856», dice la dottoressa Russo. È il lotto che giovedì è stato sospeso dall'Aifa dopo la segnalazione di tre eventi avversi fatali legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi e coaguli del sangue. Di quel lotto, in Veneto sono arrivate 20.500 dosi. E 17.276 sono state inoculate. Ci sono, cioè, oltre 17mila veneti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino incriminato. E tra quei 17mila, ci sono stati 7 veneti che hanno avuto reazioni non lievi, ma, ribadisce Russo, «neanche gravi». «Tutti effetti previsti dalla scheda tecnica di AstraZeneca», sottolinea la responsabile della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto. Casi di trombosi? «Nessun caso». E va detto che il Veneto è una delle Regioni che segnala di più, rispetto alla media italiana. Le rimanenti 3mila dosi sono bloccate in magazzino. I vaccinati, quelli che hanno avuto la prima dose, sono comprensibilmente preoccupati. Secondo la direzione Prevenzione del Veneto, però, non c'è di che allarmarsi. Anzi, «la segnalazione e il blocco di un lotto del farmaco - rimarca la dottoressa Russo - è indicativo di un sistema che funziona perché serve a rafforzare la sicurezza del prodotto, non deve essere interpretato come un fattore negativo». A tentare di rassicurare i cittadini è anche il governatore, Luca Zaia: «La vicenda di Astrazeneca dà grandi preoccupazioni e grande perplessità. Vorrei rassicurare i cittadini su un unico fatto, che è scientifico: ad oggi si deve dimostrare la correlazione tra la morte e la somministrazione del vaccino».

LE REAZIONI

Ma adesso la gente come si comporta? «Se ho notizie di rifiuti del vaccino AstraZeneca? No, non mi risulta che questo vaccino sia stato rifiutato», dice la dottoressa Russo. Che, prima di scendere al piano terra dell'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera, dove ogni giorno il governatore Luca Zaia relazione in diretta social e televisiva racconta l'andamento della pandemia, aveva verificato l'andamento delle vaccinazioni: «Con AstraZeneca siamo arrivati a 48.500 somministrazioni, qualche ora fa eravamo a 47.897. Segno che si vaccina. E che la gente non rifiuta». Solo che, in giornata, dai territori sono arrivate notizie difformi.

INFORMAZIONI

Cosa devono fare i 17mila vaccinati con AstraZeneca? Niente. Le eventuali reazioni, dice la dottoressa Russo, si verificano al massimo entro le prime 72 ore, quindi, se anche ci fosse stata un po' di febbre, non c'è di che allarmarsi. In caso contrario, va informato il medico di famiglia.

Alda Vanzan

