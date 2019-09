Il giorno della fiducia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROMA Il premier Giuseppe Conte oggi presenterà alla Camera il suo secondo governo. L'impronta sarà quella della pacificazione, dopo la stagione delle contrapposizioni e dei toni urlati. Al suo fianco avrà da un lato Luigi Di Maio e un M5S che non rinnega quanto fatto negli ultimi quattordici mesi, dall'altro Dario Franceschini in rappresentanza di un Pd che chiede di «cambiare tutto». La sfida sarà farli collaborare «lealmente» come non è capitato con la Lega. Nella consapevolezza che fuori, pronti a infiammare le...