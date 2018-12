Il Giappone torna a cacciare le balene, bufera internazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSHANGHAI Dopo oltre trent'anni di recalcitrante adesione alla moratoria internazionale, a partire dall'anno prossimo il Giappone riprenderà la caccia alla balena per fini commerciali. Lo ha annunciato ieri ufficialmente l'esecutivo nazionalista presieduto da Shinzo Abe, suscitando vibrate proteste da parte di governi e organizzazioni non governative. Per poter uccidere e catturare in mare i giganteschi mammiferi Tokyo si ritirerà dalla Commissione baleniera internazionale, l'organismo che si occupa di far rispettare la Convenzione...