Il Giappone riapre la caccia alle balene «È la nostra tradizione, non ci rinunciamo»

IL CASOTOKYO Celebrazioni, comizi sponsorizzati dal governo e raduni di nostalgici hanno salutato il ritorno in Giappone, dopo oltre 30 anni, della caccia alle balene per fini commerciali. Otto battelli sono salpati dai porti di Shimonoseki, nella prefettura occidentale di Yamaguchi, e a Kushiro, nell'Hokkaido, a nord dell'arcipelago, salutati dai residenti locali in festa, incuriositi da tanta attenzione dei media occidentali. Il 30 giugno è stato infatti l'ultimo giorno di adesione del Giappone alla Commissione internazionale sulla caccia...