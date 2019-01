CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOVENEZIA «Le posso dire che non c'è mai stata un'occasione in cui qualsiasi situazione mi sia stata portata all'attenzione non abbia avuto il suo corso».Queste le poche parole che Gabriella Straffi, ex direttrice del carcere femminile alla Giudecca, si è sentita di rilasciare sul caso Sissy. Parole che fanno intendere come l'ex superiore della poliziotta morta pochi giorni fa, si senta sicura del suo operato quando si trovava alla guida della casa circondariale femminile veneziana, sebbene non voglia entrare nel merito della...