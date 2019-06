CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOPALERMO Una donna di 36 anni di Carini, un centro in provincia di Palermo, è stata uccisa dal marito nel negozio di scarpe del paese in cui da anni lavorava come commessa. Un delitto a cui avrebbe assistito il figlio 14enne della coppia che da un anno si era separata tra tensioni e liti mai terminate. L'omicidio, però, presenta molti aspetti poco chiari. A cominciare dalla dinamica che i carabinieri stanno tentando di ricostruire. L'adolescente, che si sarebbe trovato nell'esercizio commerciale coi genitori, viene sentito da ore...