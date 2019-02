CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOPADOVA Nei piani originari di Luca Tacchetto il viaggio dei sogni avrebbe già dovuto essere finito. Il trentenne architetto padovano, partito in macchina dall'Italia il 20 novembre e scomparso in Burkina Faso tra il 15 e il 16 dicembre, avrebbe già dovuto far ritorno da alcune settimane. Quel sogno, però, si è trasformato in un inquietante mistero. Dove sono finiti il figlio dell'ex sindaco di Vigonza e la sua compagna di viaggio canadese Edith Blais? Sono passati esattamente due mesi dall'ultimo contatto con le famiglie. I due...