IL GIALLO PADOVA Dove è finito il capo della cooperativa travolta dallo

IL GIALLOPADOVA Dove è finito il capo della cooperativa travolta dallo scandalo dei migranti? Da più di una settimana i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova cercano Simone Borile, quarantottenne, gestore della cooperativa ex Ecofficina, oggi Edeco. Gli devono notificare l'avviso delle conclusioni dell'inchiesta della Procura di Padova, ma non lo trovano. Dovrebbe essere in vacanza in Africa assieme alla moglie, Sara Felpati, vice presidente della cooperativa. Ma non si è ancora fatto vivo. Non è credibile che nessuno lo abbia...