Il giallo della principessa che Dubai ha fatto sparire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Una giovane principessa araba, figlia del potente emiro di Dubai, sparita nel nulla dopo aver sfidato il suo mondo, denunciando con un video su Youtube il padre di violenze. Si tinge di giallo il caso di Latifa, la trentaduenne giovane emiratina, protagonista di una vera e propria spy-story che sta facendo temere per il finale. Tanto da indurre Hrw a scendere in campo per chiedere la verità sul caso, ipotizzando si possa trattare di una «sparizione forzata» con «prove» che la ragazza sia reclusa negli Emirati. Il mistero sulla sorte...