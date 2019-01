Il giallo della poliziotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sissy è stata raggiunta da un colpo di pistola nel 2016, mentre si trovava in servizio presso l'ospedale civile di Venezia, in circostanze sulle quali la famiglia ha chiesto di fare chiarezza, e sarà compito dello Stato dare risposte a queste richieste ricostruendo la verità». Così la scorsa settimana, al rientro dai funerali di Maria Teresa Trovato Mazza celebrati a Taurianova (Reggio Calabria), il sottosegretario pentastellato Vittorio Ferraresi prometteva via Facebook l'impegno delle istituzioni per fare luce sulla tragedia. Ma ora,...