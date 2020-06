L'INDAGINE

PAESE Spetterà all'indagine avviata dalla procura il compito di chiarire se il dramma consumatosi a Castagnole sia stato o meno un fatale incidente domestico. La telefonata di una delle vittime per dare l'allarme accennando solo a un'esplosione e a un rogo farebbe a pensare a un episodio accidentale, tuttavia restano molti gli elementi da chiarire in questa tragica vicenda. A partire dal fatto che Miglioranza si sia salvato con conseguenze limitate dal punto di vista della salute mentre le due donne, pur in prossimità di una porta verso l'esterno, siano rimaste intrappolate in una zona della casa con le inferriate alle finestre, trasformatesi nelle sbarre di una gabbia. Perché Franca e Fiorella non sono riuscite a uscire? Se anche la porta sul retro fosse stata sbarrata dalle fiamme sviluppatesi in quell'area del giardino, perché infilarsi in due stanze (peraltro diverse) con le inferriate? Non sono corse dall'altro lato della casa perché il rogo le aveva precedute tagliando loro la strada? A queste e altre domande cercheranno risposta i carabinieri. Fondamentali saranno gli esami autoptici sui corpi carbonizzati, che potranno determinare se il decesso sia sopraggiunto a causa dell'inalazione dei fumi, per le fiamme o per altre cause.

IL FASCICOLO

Altrettanto decisive saranno le dichiarazioni di Sergio Miglioranza, l'unico sopravvissuto. Lui stesso avrebbe raccontato di trovarsi a letto a dormire, come del resto anche le due donne, al momento dello scoppio dell'incendio e della prima bombola. A svegliarlo sarebbe stata Fiorella che gli chiedeva aiuto a gran voce. Inizialmente alla figlia di quest'ultima il 68enne avrebbe raccontato di essere sceso di sotto per portare all'esterno una bombola per evitare che esplodesse in casa, mentre nel pomeriggio ai militari avrebbe detto però di ricordare poco o nulla di quei momenti concitati e di aver solo pensato a scappare. Racconti frammentari figli dello choc, in cui ora il procuratore Michele Dalla Costa cercherà di mettere ordine. L'abitazione è sotto sequestro e si attende l'informativa di pompieri e carabinieri per procedere a formulare un'ipotesi di reato. La più plausibile è l'incendio colposo, anche se il dolo non è al momento escluso. Fondamentale sarà però innanzitutto determinare l'esatta causa e origine di quel rogo individuandone l'innesco.

s.d.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA