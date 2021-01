L'Avvocatura dello Stato relazionerà domani il Commissario straordinario Arcuri sulle scelte da seguire per intraprendere l'azione legale nei confronti della Pfizer, e probabilmente anche in quella di AstraZeneca che, in attesa dell'ok dell'Ema, ha già fatto sapere che non riuscirà a consegnare i quantitativi di vaccini previsti.

Tre i canali che l'Avvocatura potrebbe indicare: una diffida per inadempimento da presentare in Italia, un esposto alla procura per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle regioni al foro di Bruxelles per inadempimento. La querelle, comunque, non sembra di facile soluzione: Pfizer si dice certa che nulla potrà essere messo in atto dal punto di vista legale, forse perché nell'accordo le potrebbe essere stata concessa libertà nell'invio delle dosi. Le clausole del contratto siglato dalla Ue sono state secretate. La Commissione ha concluso contratti con 5 diverse case farmaceutiche (AstraZeneca, Sanofi-Gsk, Johnson&Johnson, Pfizer, CureVac). Non si conosce l'entità economica, i prezzi dei vaccini, le tempistiche stimate per la produzione e distribuzione e le clausole di responsabilità. Gli stessi europarlamentari non ne sono a conoscenza, nonostante ne abbiano fatto specifica richiesta. È stato concesso loro di leggerne una parte e gli è stato vietato di fotografarla.

