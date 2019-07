Il giallo dei soldi russi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Tre minuti posso parlare senza problemi. Di più, no perché non saprei che altro dire dopo aver detto che sono tutte assurdità e non ho mai preso un rublo e neppure una partita di vodka». Matteo Salvini, insomma, ad andare in aula per uno dei tanti question time a rispondere sul caso Russia non ha problemi. «Sono prontissimo». Ma tutto si risolverebbe in quasi niente, perché questo tipo di format prevede: un minuto a disposizione del parlamentare che formula la domanda, tre minuti di risposta del ministro e due minuti per...