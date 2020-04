LA LETTERA

VENEZIA I numeri continuano a non tornare. Giorno dopo giorno, persistono vistose discordanze fra i dati pubblicati a Roma e registrati a Venezia, in relazione ai dispositivi e agli apparecchi distribuiti dalla Protezione civile nazionale a quella regionale: secondo il confronto aggiornato alla mezzanotte del 1° aprile, la differenza è di 341.448 pezzi (in meno per il Veneto, s'intende). Per questo ieri l'assessore Gianpaolo Bottacin, affiancato dal governatore Luca Zaia, ha deciso di divulgare la lettera spedita dal dirigente Nicola Dell'Acqua al commissario Domenico Arcuri: «Nell'ottica della massima collaborazione, si ritiene utile segnalare alcune discrepanze rilevate in merito ai quantitativi ricevuti rispetto a quanto riportato nel sito...».

I CONTI

Il tono della missiva è conciliante, ma i conti non quadrano, peraltro pure in altre regioni. Bottacin ha citato il caso delle mascherine ad uso sanitario: «Secondo il ministero della Salute, ce ne sono state mandate 4.770.103, mentre a noi ne risultano arrivate 2.170.880». Ma le discrasie riguardano anche numerosi altri materiali, dai camici ai guanti, dai termometri ai tamponi. Per qualche categoria, come occhiali e tute, la differenza risulta a vantaggio del Veneto. Insomma, il giallo si infittisce: è successo qualcosa durante i viaggi? «Noi sappiamo solo quello che accade dopo lo sbarco in aeroporto ha spiegato l'assessore Bottacin dove l'esercito, scortato dai carabinieri, va a recuperare la merce e la trasporta al magazzino della Protezione civile. Qui i volontari e il personale di Azienda Zero fanno le verifiche».

I CONTROLLI

Molto rigorose, a leggere il prontuario della Regione. «Al momento dell'accettazione del materiale è scritto va posta attenzione sul numero di colli indicati nella bolla di accompagnamento, sulla tipologia del materiale in consegna e sullo stato di imballaggio». La merce viene «accettata con riserva di controllo». Bisogna infatti verificare «che il materiale sia presente nei quantitativi indicati nel documento di trasporto», in caso «annotando eventuali ammanchi in un apposito registro che faccia riferimento alla consegna avvenuta ed al suo documento di trasporto». Questa carta e i campioni esaminati devono essere fotografati e le immagini vengono mandate via WhatsApp ai responsabili regionali. Alla fine le mascherine Montrasio (quelle molto grandi e senza elastici, distribuite dalla Protezione civile) vanno al centro operativo provinciale di Padova, mentre il resto del materiale finisce stoccato al magazzino di Azienda Zero gestito dalla ditta Plurima a Veggiano.

Angela Pederiva

