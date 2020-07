IL FENOMENO

ROMA Mammut, puledri e cani preistorici perfettamente conservati. Spore e batteri sconosciuti di nuovo liberi dopo migliaia di anni. In Siberia i cambiamenti climatici e il costante scioglimento del permafrost, ovvero lo spesso strato di suolo un tempo perennemente ghiacciato, stanno riportando alla luce i resti di alcune specie ormai estinte.

LA SCOPERTA

L'ultimo ritrovamento risale a pochi giorni fa, nella penisola dello Yamal, estremo nord della regione. Nei pressi del villaggio di Seyaha, in una fessura del lago artico Pechenelava-To, alcuni abitanti dell'area hanno compiuto una scoperta che potrebbe essere sensazionale. Dal permafrost sono emersi i primi resti di un mammut lanoso che, stando agli esperti accorsi, potrebbero addirittura nascondere l'intera bestia primordiale. Non solo, come avviene di solito, pezzi di scheletro quali cranio, mandibole inferiori, alcune costole, caviglie con attaccati i legamenti ancora intatti, ma soprattutto tessuti molli e il cervello.

I RISCHI

Quello di pochi giorni fa però è solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di ritrovamenti incredibili nel permafrost siberiano. Nel 2018, vicino al fiume Indigirka, nella porzione orientale della regione, è stato trovato un cucciolo di animale di circa due mesi risalente a 18 mila anni fa, forse un cane o un lupo, in perfetto stato, con pelliccia, scheletro, denti, testa, naso e baffi ancora intatti.

Il costante arretrare del permafrost, però, potrebbe anche essere pericoloso. Al suo interno infatti custodisce batteri e spore potenzialmente rischiose per l'uomo. Nel 2016 ad esempio, sulla penisola di Yamal nel Circolo Polare Artico, morì un bambino e almeno venti persone furono ricoverate dopo essere state avvelenate dall'antrace liberata nell'aria da una carcassa di renna infettata anni prima.

