Il gestore nostalgico: «Sono ferito, ma non mollo»

L'INTERVISTACHIOGGIA «Mi sembra di essere tornato a 23 anni fa, quando qui non c'era niente e ho dovuto costruire tutto da zero». Non sembra per nulla demoralizzato Gianni Scarpa. La sua creatura, Playa Punta Canna, con il consueto corredo di cartelli che inneggiano all'ordine e alla disciplina, fondamento dello Scarpa-pensiero che tanti guai gli ha procurato la scorsa estate, è stata mutilata, come un vecchio pirata, richiamato alla mente dal Jolly Roger all'ingresso del bagno.«Sono ferito, ma non sono morto» dice lui, infatti,...